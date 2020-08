"Quattro taniche di benzina e accendiamo il forno crematorio": orrore contro i migranti del responsabile locale della Protezione Civile (Di martedì 4 agosto 2020) Una frase raccapricciante. Che recita: "Servono squadroni della morte e forni crematori" contro gli immigrati in quarantena. Le parole, sconcertanti, sono quelle del responsabile della Protezione Civile di Grado, Giuliano Felluga, e riguardano la rivolta scoppiata tra i migranti in quarantena all'interno dell'ex caserma Cavarzeran di Udine. Sui social, Felluga scrive quanto segue: "Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità... Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più". Parole di una violenza inaudita, parole inaccettabili. Ma non ... Leggi su liberoquotidiano

