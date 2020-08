Quando il massimo non basta: solo Marquez poteva battere Marquez (Di martedì 4 agosto 2020) La stagione 2020 , che è soltanto all'inizio, verrà ricordata per molte cose: l'annullamento di diverse gare dovuto al covid-19, il rientro in pista con nuove norme e restrizioni , un calendario ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Anto_Giovinazzi : Aver dato il massimo non è sufficiente. Lo sarà solo quando avremo ottenuto almeno il minimo dei nostri obiettivi.… - Fabius40884986 : Ho in mente le scene del gladiatore quando massimo levandose dar cazzo commodo consegna ROMA al suo popolo A breve… - missfrancyfer : RT @DrogaNostra: Quando hai la luminosità al massimo e controlli le notifiche di notte - Makkoto80 : «... Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo, il resto è nelle mani di Dio». Carlo… - RevenewsI : «Quando ho visto la lista delle canzoni, non ho avuto dubbi sulla scelta» dichiara @TizianoFerro sul duetto con… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando massimo Quando il massimo non basta: solo Marquez poteva battere Marquez Motosprint.it Marc Marquez operato di nuovo salterà Brno. «Eccesso di stress»: sotto accusa quelle 20 flessioni (e l’ok della Honda)

E’ più difficile del previsto il rientro in pista di Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Moto Gp ha subito oggi una seconda operazione dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzat ...

Temptation Island Vip, decisione drastica: accadrà nella prossima edizione

A poche settimane dall’inizio di Temptation Island Vip è stata presa una drastica decisione sul programma: ecco cosa accadrà nella prossima edizione. Temptation Island Vip, clamorosa decisione: cosa ...

E’ più difficile del previsto il rientro in pista di Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Moto Gp ha subito oggi una seconda operazione dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzat ...A poche settimane dall’inizio di Temptation Island Vip è stata presa una drastica decisione sul programma: ecco cosa accadrà nella prossima edizione. Temptation Island Vip, clamorosa decisione: cosa ...