Qatar, aria condizionata spenta durante un match: giocatori sotto shock per il caldo (Di martedì 4 agosto 2020) durante la partita fra Al Sailiya e Al Shahaniya del campionato Qatariota, giocata sabato scorso, è successo qualcosa al limite dell’incredibile. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : Qatar, niente aria condizionata durante la partita. Svenimenti e shock per i giocatori in campo: Durante la partita… -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar aria

TUTTO mercato WEB

Il paese scandinavo conquista la leadership dell’Environmental Performance Index (EPI), l’indice di sostenibilità ambientale che valuta le prestazioni di tutela della natura di 180 paesi. L’Italia è 2 ...Il Parma è finalmente vicino a una svolta. L'imprenditore Hisham Saleh Al Hamad Al Mana acquisterà inizialmente il 51% della società per 63 milioni di euro da versare in cinque anni, e in questo arco ...