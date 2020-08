Punture di infliximab: cinque nuove indicazioni (Di martedì 4 agosto 2020) Approvazione della Commissione europea per 5 nuove indicazioni della formulazione sottocutanea di infliximab messa a punto da Celltrion La Commissione europea ha concesso l’approvazione all’immissione in commercio di infliximab (CT-P13) in formulazione sottocutanea per il trattamento dei pazienti adulti con spondilite anchilosante, malattia di Crohn, colite ulcerosa, artrite psoriasica e psoriasi. Sviluppato dalla coreana Celltrion Healthcare, il farmaco… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Punture infliximab Crohn, arriva in Italia l'anticorpo monoclonale ustekinumab. Bastano 4 iniezioni l'anno PharmaStar