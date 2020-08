Puerta, il tennista dopato (sconfitto da Nadal) che ora ammette: “Ho fregato il Tas” (Di martedì 4 agosto 2020) Il 5 giugno 2005, un argentino, Mariano Puerta, perde la finale del Roland Garros. Vince Nadal: 6-7 (6-8), 6-3, 6-1 e 7-5. Il primo dei dodici Slam parigini dello spagnolo. Due giorni dopo aver lasciato Bois de Boulogne, Puerta è con la sua famiglia in un ristorante sulla Costanera, a Buonos Aires. Si alzano tutti, cuochi, camerieri, commensali. Una standing ovation. Quattro mesi dopo, Puerta cammina per strada, la gente distoglie lo sguardo, qualcuno gli urla “imbroglione!” alle spalle. Perché Mariano Puerta è un dopato. Positivo all’antidoping proprio per quella finale del Roland Garros, sconfitto dal re dell’agonismo feticcio dei complottisti: è lui, Nadal, il dopato nascosto del ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Puerta, il tennista dopato (sconfitto da #Nadal) che ora ammette: “Ho fregato il Tas” Lo scoop de La Nacion: l’ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Puerta tennista Puerta, il tennista dopato (sconfitto da Nadal) che ora ammette: "Ho fregato il Tas" IlNapolista Mariano Puerta torna sul suo caso doping: "In tribunale dissi una bugia"

un farmaco per dolori mestruali che conteneva Etilenefrina - spiega l’ex tennista - Io dissi di aver accidentalmente bevuto dalla bottiglietta di mia moglie, ma era una falsità inventata dai miei ...

Tennis, Puerta: “A 15 anni ho rischiato di morire insieme ai miei fratelli”

L’ex tennista Mariano Puerta, nel corso di un intervista rilasciata a ‘The Nation’, ha parlato del suo passato molto difficile: “Ho giocato in una partita di esibizione nella città di Dolores con Edua ...

un farmaco per dolori mestruali che conteneva Etilenefrina - spiega l’ex tennista - Io dissi di aver accidentalmente bevuto dalla bottiglietta di mia moglie, ma era una falsità inventata dai miei ...L’ex tennista Mariano Puerta, nel corso di un intervista rilasciata a ‘The Nation’, ha parlato del suo passato molto difficile: “Ho giocato in una partita di esibizione nella città di Dolores con Edua ...