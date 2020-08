Psg, Neymar: “Sono stati tre anni intensi, vogliamo la Champions League” (Di martedì 4 agosto 2020) L’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club, facendo un bilancio della sua avventura con la maglia parigina: “Sono stati tre anni molto intensi e pieni di esperienze. Nonostante qualche momento negativo, ad esempio quando mi sono infortunato e non sono potuto scendere in campo, i miei compagni sono sempre stati al mio fianco e mi hanno aiutato. Siamo una famiglia – ha dichiarato il brasiliano – e la prestazione della squadra è più importante di ogni cosa. vogliamo concludere la stagione conquistando la Champions League, sarebbe una grande soddisfazione“. Leggi su sportface

sportface2016 : #Psg, le dichiarazioni di #Neymar - valeriomariano8 : Intanto la 1º firma di France Football: “C.Ronaldo si sente prigioniero della Juve. Non è felice, si sente incompre… - tairothebeast : RT @Kaypoisson1: I am hearing PSG are going to Sign Thiago Alcantara ?? Verratti, Thiago, Neymar, Mbappe Icardi, Di Maria, Sarabia PSG why… - manuhellt : RT @chrisbar1977: @CavBianconero @90ordnasselA @realwarriale2 @francefootball A sentire i francesi tutti vogliono andare al PSG peccato che… - HighestKofi : RT @Kaypoisson1: I am hearing PSG are going to Sign Thiago Alcantara ?? Verratti, Thiago, Neymar, Mbappe Icardi, Di Maria, Sarabia PSG why… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Neymar Psg, Neymar: “Sono stati tre anni intensi, vogliamo la Champions League” Sportface.it Psg, Neymar: “Sono stati tre anni intensi, vogliamo la Champions League”

L’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club, facendo un bilancio della sua avventura con la maglia parigina: “Sono stati tre anni molto intensi e ...

Una "bomba" di France Football: "Perché Cr7 è stufo della Juve..."

Sempre secondo quanto riportato da FF il cinque volte Pallone d'Oro non riterrebbe la Juventus alla sua altezza e da qui la sua volontà di cambiare aria magari sposando un club ambizioso come il Psg ...

L’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club, facendo un bilancio della sua avventura con la maglia parigina: “Sono stati tre anni molto intensi e ...Sempre secondo quanto riportato da FF il cinque volte Pallone d'Oro non riterrebbe la Juventus alla sua altezza e da qui la sua volontà di cambiare aria magari sposando un club ambizioso come il Psg ...