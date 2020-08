Psg, diramata la lista Champions: c’è Mbappé, out Cavani e Meunier (Di martedì 4 agosto 2020) Il Psg ha comunicato all’Uefa la lista per la fase finale di Champions League in cui compare l’infortunato Kylian Mbappé Il Paris Saint Germain ha comunicato all’Uefa la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase finale della Champions League, in programma a Lisbona. Ecco l’elenco completo: lista A Portieri: Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka. Difensori: Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Colin Dagba. Centrocampisti: Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Idrissa Gueye. Attaccanti: Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Eric Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi, Julian Draxler. lista B Garissone Innocent, Timothée Pembele, ... Leggi su calcionews24

