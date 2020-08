Provincia, approvata la spesa di 50mila euro per arredi e attrezzature scolastiche (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha approvato stamani il progetto per una spesa di 50mila euro relativo a forniture di arredi e attrezzature scolastiche previste nei protocolli ministeriali per la prevenzione del contagio da Covid 19. L’intervento è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione che ha messo a disposizione della Provincia di Benevento tale somma a seguito della sua partecipazione ad un bando pubblico finalizzato a consentire la normale ripresa delle attività didattiche con l’Anno Scolastico 2020/2021. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ProvinciaTrento : Sarà attiva nei prossimi giorni la nuova procedura informatizzata per la presentazione delle istanze di messa a dis… - LaStampa : Pratica approvata in Consiglio. Ok anche per la fusione tra Riviera trasporti e Rtl. -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia approvata Provincia, approvata la spesa di 50mila euro per arredi e attrezzature scolastiche anteprima24.it Riqualificazione Parco Cappuccini a Bolzano, il 6 agosto si decide

Dopo 2 anni di confronti proficui fra Provincia, Comune e istituzioni culturali in vista della riqualificazione del Parco Cappuccini a Bolzano, il 6 agosto l’incontro finale sul progetto definitivo. R ...

Covid-19, sei milioni di euro a favore dei Comuni

Nei giorni scorsi il Comitato di Coordinamento dell’AQST della Provincia di Sondrio ha accolto e approvato la proposta presentata dal Presidente Moretti che prevede il riparto di circa 6 milioni di ...

Dopo 2 anni di confronti proficui fra Provincia, Comune e istituzioni culturali in vista della riqualificazione del Parco Cappuccini a Bolzano, il 6 agosto l’incontro finale sul progetto definitivo. R ...Nei giorni scorsi il Comitato di Coordinamento dell’AQST della Provincia di Sondrio ha accolto e approvato la proposta presentata dal Presidente Moretti che prevede il riparto di circa 6 milioni di ...