Protezione Civile della Regione Campania: prorogata l’allerta meteo (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in atto fino alle 20 di stasera sul territorio regionale l’allerta meteo Gialla emanata dalla Protezione Civile regionale per piogge e temporali. Un nuovo avviso è stato emesso per la giornata di domani dalle 6 del mattino alle 23.59. Si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali”. La criticità idrogeologica connessa al quadro meteo è Gialla. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevedono possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Tra i rischi ... Leggi su anteprima24

