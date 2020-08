Primavera, la FIGC assegna lo scudetto all’Atalanta: il comunicato (Di martedì 4 agosto 2020) Primavera 2019/2020: scudetto assegnato all’Atalanta. Tutte le decisioni dopo la stagione interrottasi per l’emergenza Coronavirus Come riportato dall’ANSA, il Consiglio Federale FIGC ha deliberato una decisione importante quest’oggi per quanto riguarda il campionato Primavera 1 2019/2020. Attraverso un coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, lo scudetto è stato assegnato all’Atalanta, prima in classifica al momento dello sospensione per il Coronavirus. Retrocesse, invece, in Primavera 2 Chievo, Napoli e Pescara, mentre il prossimo anno giocheranno nel campionato Primavera 1 Milan, Ascoli e la Spal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DonatoBulfon : RT @PianetaMilan: Comunicato ufficiale #FIGC: #MilanPrimavera promosso, #Atalanta campione - forzagranata1 : RT @marifcinter: Primavera, la Figc ha assegnato lo scudetto a tavolino all'Atalanta, attraverso il coefficiente correttivo. Retrocesse Chi… - PianetaMilan : Comunicato ufficiale #FIGC: #MilanPrimavera promosso, #Atalanta campione - RaiSport : ?? La #Figc assegna lo #scudetto primavera all'#Atalanta ?? - 100x100Napoli : Brutte notizie per il #Napoli #Primavera -