Previsioni Meteo della Sera di Martedì 4 Agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 4 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 4 Agosto 2020 In Serata tendenza ad un generale miglioramento ma con fenomeni ancora presenti su coste adriatiche e Trentino. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi. … Leggi su periodicodaily

