Premi agli eroi del Covid, attacco a De Luca: “Elemosina, dimenticati 25mila lavoratori” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “De Luca ha perso il senso del limite. Ha compiuto un atto davvero immorale nei confronti di chi non solo ha messo a rischio la propria vita lavorando durante l’emergenza Covid-19 ma ha anche tenuto alto il senso della comunità contribuendo a rendere la Campania una Regione compatta in un momento molto delicato”. Doriana Buonavita segretario generale Cisl Campania e Lorenzo Medici segretario Campania Cisl Fp commentano così l’ultimo atto prodotto dalla Giunta della Regione Campania sul tema Premialità Covid-19 per medici, infermieri e personale ospedaliero. Secondo la delibera questo bonus sarà percepito solo da coloro che sono stati esposti a rischio durante questi mesi. In questa prima fase il personale coinvolto è di ... Leggi su anteprima24

