Povia, attacco frontale al governo e ai buonisti: «Siamo gestiti da dementi e fanno solo cazz***» (Di martedì 4 agosto 2020) Non le manda a dire, Giuseppe Povia. Continua a “sparare” bordate contro il governo giallorosso e l’ipocrisia buonista e di sinistra che si allarga a macchia d’olio. Snocciola, una dopo l’altra, le ridicole prese di posizione dei politicamente corretti. O meglio, di coloro che vivono di contraddizioni e interventi che vanno ben al di là del ridicolo. Povia: «Metteranno fuori legge il colore nero?» Parte dal processo a Salvini, Poi elenca le follie. «In Usa censurano Via col vento, un film bellissimo, i 4 mori levano le catene al simbolo e chissà… Magari, dopo aver messo fuori legge il drink Negroni, metteranno fuori legge il colore nero? Con tutto il dramma dell’economia a picco e milioni di italiani in crisi vera, questi perdono tempo con le ... Leggi su secoloditalia

Douglas Costa è come il mio 'mitico' e scassato scooter Area 51: imprendibile ma ugualmente fragile

