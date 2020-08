Possibili sistemi stellari con 7 pianeti abitabili: nuove prospettive per la ricerca di vita nello spazio (Di martedì 4 agosto 2020) Stephen Kane, astrobiologo presso l’Universita’ della California Riverside, aveva studiato il sistema solare noto come Trappist-1, in cui sono stati individuati tre pianeti simili alla Terra nella fascia abitabile. “Questo mi ha fatto riflettere sul numero massimo di pianeti che possono orbitare attorno alla stessa stella – commenta l’astrobiologo – e sul perche’ il nostro Sistema solare ne abbia solo uno”. Kane fa parte del team che ha rivelato che il cosmo potrebbe essere ricco di stelle attorno alle quali orbitano fino a 7 pianeti che soddisfano i criteri di abitabilità. nello studio, pubblicato sull’Astronomical Journal, gli esperti hanno valutato il numero massimo di pianeti che possono rientrare nella fascia di ... Leggi su meteoweb.eu

Spazio, possibili sistemi stellari con 7 pianeti abitabili

Il team ha creato un modello in cui sono stati elaborati i dati ipotetici di sistemi stellari, con pianeti di dimensioni diverse che orbitano attorno a stelle di varia luminosità, densità e volume.

