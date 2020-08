“Possa il karma trovarvi tutti”: negazionisti statunitensi sotto accusa in un necrologio di un uomo morto di Covid-19 (Di martedì 4 agosto 2020) negazionisti sotto accusa in un necrologio di un uomo morto di Covid-19 “Possa il karma trovarvi tutti”: termina così il necrologio di un uomo morto a causa del Covid-19, che mette sotto accusa i negazionisti e tutti coloro che hanno sottovalutato la pandemia di Coronavirus. Il necrologio è stato pubblicato lo scorso 30 luglio sul quotidiano statunitense Jefferson Jimplecute e annuncia la morte di David W. Nagy, 79enne del Texas, deceduto a causa del Covid-19. “Dave ha fatto tutto ciò che doveva fare, ma tu no” si legge ... Leggi su tpi

