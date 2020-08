Porto: «Grazie Iker Casillas. Per sempre uno di noi» – FOTO (Di martedì 4 agosto 2020) Il Porto ha scritto un messaggio nei confronti a Iker Casillas che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato Attraverso il proprio profilo Twitter, il Porto ha scritto un messaggio rivolto a Iker Casillas che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’ex portiere spagnolo ha giocato le sue ultime stagioni proprio nel club Portoghese prima di accusare un infarto che lo ha costretto al ritiro. Ecco il messaggio scritto dal Porto: «Grazie Iker Casillas. Per sempre uno di noi». Obrigado @IkerCasillas : para sempre um de nós 🔵⚪💙#FCPorto ... Leggi su calcionews24

