Ponte Genova riaperto al traffico (Di martedì 4 agosto 2020) Il viadotto Genova-San Giorgio, sulla A10, inaugurato ieri e’ stato riaperto al traffico veicolare al termine delle verifiche compiute dalla Direzione di Tronco di Genova di Aspi e dopo che la struttura commissariale è intervenuta per rifare un piccolo tratto di asfalto. L’apertura è avvenuta alle 22, due ore dopo rispetto a quanto era stato ipotizzato. Ora il ponente e il levante della città è “ricucito”. Secondo quaNto appreso, la riapertura del Ponte è slittata a causa di due avvallamenti provocati nell’asfalto da alcune strutture allestite ieri per la cerimonia di inaugurazione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - MetaErmal : Un ponte è un arcobaleno di cemento. #Genova - matteosalvinimi : Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. GRAZIE ai genovesi e alla Liguria c… - mattttsanna : RT @GiovanniToti: Una nuova versione di Crêuza de mä, la canzone di uno dei più grandi e amati cantautori d'Italia, dà il benvenuto al nuov… - FodorEleonora : #4agosto: Il nuovo ponte di Genova è aperto. The new Genoa bridge is open. #pontesangiorgio #nuovo #ponte #Genova #Italia -