Ponte Genova, Conte: “Dimostrazione che il Paese sa rialzarsi e correre” (Di martedì 4 agosto 2020) Genova (ITALPRESS) – “Oggi Genova riparte, forte della sua fiera operosità, così come ha fatto in tanti momenti della sua gloriosa storia. Genova è la dimostrazione che il nostro Paese, al contrario di tanti stereotipi, sa rialzarsi, sa affrontare e superare le difficoltà, sa tornare a correre”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di inaugurazione del Ponte Genova San Giorgio.(ITALPRESS). Ponte Genova, Conte: “Dimostrazione che il Paese sa rialzarsi e correre” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

