Ponte di Genova, tutti i numeri: quanto è costato e come è fatto (Di martedì 4 agosto 2020) Sono state impiegate circa mille maestranze provenienti da 330 piccole e medie imprese del nostro Paese. Il costo totale del Ponte di Genova è di 202 milioni, con 18 pile in cemento armato a sorreggerlo. La giornata di ieri è stata forse una delle più importanti nella storia recente del nostro Paese. A Genova, infatti, … L'articolo Ponte di Genova, tutti i numeri: quanto è costato e come è fatto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

