Ponte di Genova, il San Giorgio aperto al traffico. Le prime auto suonano il clacson (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo l'inaugurazione di ieri e le ultime verifiche, in serata - alle 22 , due ore dopo il previsto - è stato aperto al traffico il viadotto Genova-San Giorgio , sulla A10. Prima, perché tutto fosse ... Leggi su quotidiano

Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - MetaErmal : Un ponte è un arcobaleno di cemento. #Genova - matteosalvinimi : Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. GRAZIE ai genovesi e alla Liguria c… - FatimaCurzio : RT @RepubblicaTv: Genova, Ponte San Giorgio aperto: le prime auto attraversano il nuovo viadotto: Il viadotto Genova-San Giorgio, sulla A10… - elecvs : RT @sanremo_casa: Da questa sera siamo ricollegati con il resto d Italia. Grandissima emozione, sino alle lacrime. Una storia che continua… -

La ferita è stata suturata, ma la cicatrice rimarrà per sempre. Non è facile essere eredi di una tragedia, come dice Renzo Piano. Quando si arriva in quota, e si torna a guardare la città dall’alto, p ...Dori Ghezzi e Mauro Pagani hanno incorniciato musicalmente la cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto Genova-San Giorgio, che sostituisce il ponte Morandi crollato due anni fa portandosi dietro ...