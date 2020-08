Poltronissima, Senaldi svela la farsa Pd: ma quale taglio dei parlamentari (e il M5s ingoia) (Di mercoledì 5 agosto 2020) I nodi vengono al pettine. La campagna elettorale per le elezioni regionali di settembre, e il contestuale voto sul referendum per il taglio di un terzo dei parlamentari, sta partendo ma i partiti di sinistra, anziché attaccare l'avversario, giocano a mettersi le dita negli occhi a vicenda. Costretto dall'alleanza con i grillini, il Pd, dopo aver votato per tre volte no quando al governo con M5S c'era la Lega, acconsentì alla riduzione degli scranni. Era uno dei prezzi per l'intesa. Ora però i dem non hanno voglia di pagarlo e storcono il naso. Rimproverano all'alleato di non aver lavorato per approvare una riforma elettorale in senso proporzionale, che nei patti era uno dei contrappesi del taglio dei parlamentari, e vorrebbero tanto fare marcia indietro e lasciare il Parlamento così com' ... Leggi su liberoquotidiano

