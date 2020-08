Polizia Municipale, controlli agli autobus extraurbani: vietate fermate fuori dal terminal (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Corpo della Polizia Municipale di Benevento comunica che sono iniziati i controlli tesi a impedire agli autobus di linee extraurbane di effettuare la sosta, la discesa e la salita dei passeggeri fuori del terminal Unico costituito dall’ex-Collegio La Salle, in ottemperanza all’Ordinanza sindacale n. 2152 del 23.10.2002 e successiva integrazione del 13.03.2003. In buona sostanza gli autobus di linee extraurbane, provenienti dallo svincolo della tangenziale Benevento centro, devono proseguire la loro marcia su Via Mustilli-Via Pertini, senza invadere Via Schipa e via Collevaccino. La sanzione prevista per la violazione a tale ordinanza è pari a € 87,00 (art. 7 CdS), con la ... Leggi su anteprima24

Il Corpo dei polizia municipale di Benevento ha reso noto "che sono iniziati i controlli tesi a impedire agli autobus di linee extraurbane di effettuare la sosta, la discesa e la salita dei passeggeri ...

Caos e folla di centinaia di persone per oltre mezz'ora, fino a quando l'arrivo della polizia municipale (accolta da applausi) non ha permesso all'autista del bus di eseguire una manovra complessa che ...

