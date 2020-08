Playoff Serie B: pari al Bentegodi (1-1), il Chievo raggiunge lo Spezia in semifinale (Di martedì 4 agosto 2020) Il Chievo pareggia 1-1 con l’Empoli e passa in semifinale in virtù del migliore piazzamento nella regular season. I clivensi affronteranno lo Spezia. Prima frazione di gara caratterizzata da ritmi intensi, con tante occasioni da ambo i lati. L’equilibrio prevale sulle velleità dei gialloblu e dei toscani. Nella ripresa partenza sprint degli ospiti che però non capitalizzano le chances pervenute: Bandinelli sfiora reiteratamente il gol, ma è il Chievo ad avere l’occasione più ghiotta al 56′: fallo di mano di Ricci. Con l’ausilio della Var, il direttore di gara Ghersini concede il penalty. Sul dischetto si presenta Djordjevic, ma l’ex centravanti della Lazio si fa ipnotizzare da Brignoli. Cresce il Chievo mentre gli azzurri abbassano ... Leggi su alfredopedulla

