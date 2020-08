Pisa aderisce alla Giornata nazionale del trekking urbano: appuntamento sabato 31 ottobre (Di martedì 4 agosto 2020) Quest’anno si svolgerà anche a Pisa la “Giornata nazionale del trekking urbano” il prossimo 31 ottobre. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha così aderito alla manifestazione nazionale, giunta alla diciassettesima edizione, di cui il Comune di Siena è promotore. Il tema di quest’anno sarà “Com’è Green la mia città”. “Ho voluto che il Comune di Pisa aderisse alla “Giornata del trekking urbano” perché rappresenta un modo emozionante e appassionante per far scoprire la nostra città in modo insolito ma pienamente coerente con la ... Leggi su laprimapagina

PisaNews : Il Comune di Vecchiano aderisce alla rete del Dipartimento nazionale ... - - CCSturismo : RT @ComunePisa: #Pisa aderisce alla Giornata nazionale del #trekking urbano. Appuntamento sabato 31 ottobre. Pesciatini: «Sarà modo nuovo e… - SomalilandFocus : RT @ComunePisa: #Pisa aderisce a Giornata nazionale trekking urbano in programma il prossimo 31 ottobre @Trekking_Urbano @PisaTurismo @pisa… - JamaMusse : RT @ComunePisa: #Pisa aderisce a Giornata nazionale trekking urbano in programma il prossimo 31 ottobre @Trekking_Urbano @PisaTurismo @pisa… - ComunePisa : #Pisa aderisce a Giornata nazionale trekking urbano in programma il prossimo 31 ottobre @Trekking_Urbano… -