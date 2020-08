Pierluigi Diaco confessa a Io e Te: «Ho sofferto di un male interiore, sono andato dal neurologo...». Commozione in studio (Di martedì 4 agosto 2020) Su Leggo.it le ultime novità. Pierluigi Diaco confessa in diretta a Io e Te: «Ho sofferto di un male interiore, sono andato dal neurologo...». Commozione in studio. Oggi... Leggi su leggo

claper4 : RT @specialgizhe: Che palloso questo Pierluigi Diaco. - specialgizhe : Che palloso questo Pierluigi Diaco. - leonard17108388 : Ciao Mi chiamo Pierluigi Diaco ed ogni puntata devo precisare che vivo in un’altra epoca e che son contro la modern… - infoitcultura : Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli hanno litigato? La verità sul loro rapporto - infoitcultura : Io e Te, Pierluigi Diaco imbarazzato per Katia Ricciarelli: “Non ho parole” -