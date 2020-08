Piazzetta Bagnasco, a 40 anni dalla morte il ricordo del giudice Gaetano Costa (Di martedì 4 agosto 2020) A 40 anni dalla sua morte per mano mafiosa, il ricordo del giudice Gaetano Costa. Incontro - dibattito, il 6 agosto in Piazzetta Bagnasco, per fare il punto sulla lotta alla mafia. 'Un infiltrato nel ... Leggi su palermotoday

Il 6 agosto incontro dibattito a 40 anni dall’uccisione del giudice Gaetano Costa ad opera della mafia.

A 40 anni dalla sua morte per mano mafiosa, il ricordo del Giudice Gaetano Costa (nella foto). Incontro –dibattito, il 6 agosto in piazzetta Bagnasco, per fare il punto sulla lotta alla mafia “Un infi ...

