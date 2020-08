Piazza Affari maglia rosa in Europa (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre si mette in luce Piazza Affari, grazie al buon andamento delle Blue Chips. Nel primo pomeriggio scenario sostanzialmente immutato rispetto alla mattinata. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,173. Invariato lo spread, che si posiziona a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,96%. Tra i listini europei tentenna Francoforte, che cede lo 0,68%, debole Londra, che registra una flessione dello 0,21%, andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,18%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,24% a 19.426 punti. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Telecom Italia (+4,82%). Acquisti a piene mani su Leonardo, ... Leggi su quifinanza

Piazza Affari: giornata fiacca per l'indice del settore costruzioni italiano

Borsa Italiana oggi/ Telecom Italia a +5,3%, Diasorin a -4,5% (4 agosto 2020)

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo di luglio. Alle 11:00 toccherà all'indice dei prezzi alla prod

