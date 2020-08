Peugeot protagonista del Ladies Open di tennis a Palermo (Di martedì 4 agosto 2020) Peugeot continua ad investire nel mondo del tennis ed è presente in Sicilia al Country Time Club di Mondello (PA) in occasione del 31° Palermo Ladies Open, gli internazionali femminili di tennis WTA. Manifestazione tennistica dal grande seguito, approda nuovamente nell’isola forte di un ottimo successo riscontrato lo scorso anno. Un appuntamento importante in cui la Casa del Leone, in collaborazione con la Concessionaria Peugeot Gi.Bi. Auto di Palermo, ha deciso di esser presente. Il logo del Leone sarà al Circolo con una presenza visibile in diversi settori e la madrina del torneo sarà la nuova Peugeot e-2008, SUV 100% elettrico, ultimo modello elettrificato presentato dalla Casa che ... Leggi su ildenaro

