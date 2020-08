Perde il pene? Glielo fanno ricrescere sul braccio, ma per 4 anni è costretto a vivere così | Foto (Di martedì 4 agosto 2020) Lo strano caso di Malcom MacDonald, un britannico di 45 anni e primo al mondo ad avere un pene artificiale sul braccio. Strano, ma vero. L'uomo a causa di una grave infezione al perineo perse l'organo nel 2014. Due anni dopo chiese aiuto al sistema sanitario inglese che, tramite un finanziamento di 50 mila sterline - rivela Fanpage -, lo ha condotto da David Ralph, medico a capo di un'equipe dell'University College Hospital di Londra, altresì noto come "il maestro del pene". Ralph ha spiegato a MacDonald di essere in grado di ricostruire l'organo, ma soltanto sul braccio. Almeno per due anni: successivamente, sarebbe stato possibile muovere l'organo nei pressi dell'inguine. Un caso di chirurgia unico al mondo: i medici hanno ... Leggi su liberoquotidiano

