Per Porro la censura, per Calenda il tappeto rosso. La vergogna del museo di Mestre che nega la sala (Di martedì 4 agosto 2020) Venezia, 4 ago – Il pluralismo, questo sconosciuto. O meglio: la versione del pluralismo che piace tanto all’establishment culturale potrebbe chiamarsi «singolarismo», dal momento che l’unica voce a cui è concesso dare cassa di risonanza parla una sola lingua: quella della sinistra. E’ successo persino a Nicola Porro – decisamente non un eversivo di destra – silenziato, con motivazioni decisamente surreali («troppo schierato politicamente») dal museo di Mestre M9 dove avrebbe dovuto presentare la sua ultima fatica letteraria, Le tasse invisibili. Lo ha racconta Francesco Giubilei, editore e presidente di Nazione Futura: «Qualche mese fa l’associazione culturale Nazione Futura, nella persona di Marco Mestriner, ha richiesto l’utilizzo degli spazi del ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : PORRO SCATENATO CONTRO ARCURI: 'È RIUSCITO A FARE UNA CAG**A DI BANDO PER I BANCHI CON LE ROTELLE'. #vociitaliane - NicolaPorro : Proroga #statodiemergenza, il #Governo si blinda fino al 15 ottobre. Questione #immigrati, sindaci siciliani in riv… - LegaSalvini : PORRO SCATENATO CONTRO ARCURI: 'È RIUSCITO A FARE UNA CAG**A DI BANDO PER I BANCHI CON LE ROTELLE' - alfber2 : @CarloCalenda @NicolaPorro Non ti voterò mai per il fatto che stimi Nicola Porro - patriziagatto3 : @NicolaPorro Per favore MASSIMAAAAAAAA CONDIVISIONEEEEEEEE ?????????????? BRAVOOO dott. Porro?????????? -

