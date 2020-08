Per la Uefa giocare a Barcellona è sicuro, però non manda il fotografo ufficiale a seguire la partita (Di martedì 4 agosto 2020) La Uefa continua a far finta di niente. In Catalogna la situazione del virus è sul livello di allarme da oltre una settimana eppure la partita – secondo la Uefa – si giocherà al Camp Nou, non ci cono motivi per spostarla altrove. Non si spiega, però, perché la stessa Uefa per Barcellona-Napoli abbia deciso di non inviare il fotografo ufficiale, come invece tradizionalmente avviene. Con ogni probabilità, la Uefa sta comprensibilmente riducendo al minimo le persone al seguito dell’incontro, con l’obiettivo di evitare contagi. L’assenza del fotografo ufficiale certifica una volta di più che Barcellona-Napoli sarà giocata in ... Leggi su ilnapolista

