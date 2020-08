Pellegrini torna alla Juve e saluta il Cagliari: "Sempre nel cuore" (Di martedì 4 agosto 2020) "GRAZIE. Voglio iniziare cosi?.. e? stato un anno difficile, pieno di alti e bassi, sicuramente un anno speciale che tutti noi ricorderemo.. ci tengo a ringraziare tutte le persone con cui ho avuto il ... Leggi su corrieredellosport

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: PELLEGRINI saluta il Cagliari e torna alla Juve: 'Grazie a tutti, anno difficile ma vi porterà sempre nel cuore' https:/… - giornali_it : Pellegrini saluta Cagliari: torna alla Juve #4agosto #QuotidianiSportivi #Tuttosport #Sport - sportli26181512 : Pellegrini torna alla Juve e saluta il Cagliari: 'Sempre nel cuore': Con un messaggio sui social il terzino ringraz… - juvemyheart : RT @TUTTOJUVE_COM: PELLEGRINI saluta il Cagliari e torna alla Juve: 'Grazie a tutti, anno difficile ma vi porterà sempre nel cuore' https:/… - TUTTOJUVE_COM : PELLEGRINI saluta il Cagliari e torna alla Juve: 'Grazie a tutti, anno difficile ma vi porterà sempre nel cuore' -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini torna

Inizia così il messaggio social di Luca Pellegrini pubblicato su Instagram per ringraziare il Cagliari e ufficializzare il suo ritorno alla Juventus dopo una stagione in prestito. L'ex Roma ha ...Con un messaggio e un post su pubblicati su Instagram Pellegrini ha voluto ringraziare il Cagliari per questa stagione: "GRAZIE. Voglio iniziare cosi?.. e? stato un anno difficile, pieno di alti e ...