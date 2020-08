Pellegrini sfida il Siviglia: «Vedremo una grande Roma» (Di martedì 4 agosto 2020) Pellegrini ha parlato del match di Europa League contro il Siviglia: le dichiarazioni del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato in vista del match di Europa League contro il Siviglia. EUROPA LEAGUE – «Secondo me Vedremo una grande Roma, abbiamo preso una delle due squadre più forti della competizione, è vero, ma sono certo che faremo una grande partita, per l’atteggiamento e la voglia di vincere: ci teniamo tanto e dovremo dimostrarlo sul campo». CRESCITA – «I margini di miglioramento sono importantissimi, abbiamo fatto vedere delle belle cose, a volte non ci siamo riusciti e questa è stata una nostra pecca, ma la ... Leggi su calcionews24

