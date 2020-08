Pellegrini saluta il Cagliari: «Anno difficile, pieno di alti e bassi» (Di martedì 4 agosto 2020) Luca Pellegrini saluta il Cagliari: il giovane terzino fa ritorno alla Juventus dopo la stagione in prestito ai sardi Luca Pellegrini saluta il Cagliari. Il terzino classe 1999 fa così ritorno alla Juventus dopo la stagione in prestito alla squadra del capoluogo sardo. Da valutare poi la sua situazione alla Juventus: nella rosa bianconera, al momento, non c’è un vero e proprio sostituto di Alex Sandro, unico terzino di piede sinistro all’interno della squadra di Maurizio Sarri. Una sua permanenza non è da escludere. View this post on Instagram GRAZIE. Voglio iniziare così.. è stato un Anno difficile, pieno di alti e ... Leggi su calcionews24

