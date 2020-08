Pedro si opera alla spalla: “È andato tutto bene, tornerò presto” (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) “L’operazione è andata bene, tornerò presto. Peccato non aver vinto la FA Cup. Grazie a tutti per i messaggi di affetto“. Queste le parole di Pedro nel post pubblicato su Instagram a seguito di un intervento chirurgico per la sub-lussazione alla spalla in seguito all’infortunio procurato durante la finale di FA Cup contro l’Arsenal. L’attaccante ormai ex Chelsea è ad un passo dal diventare nuovo giocatore della Roma e il suo rientro in campo è ipotizzabile per il mese di settembre. View this post on Instagram The surgery went well, I will be back soon. It was a pity not to win the FA Cup. Thank you all for your support 💪🏻👍🏻 🔵 / La operación ... Leggi su sportface

