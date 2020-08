Paziente in psichiatria si lancia nel vuoto: indagati 4 medici (Di martedì 4 agosto 2020) Un Paziente in psichiatria, Rocco Caristena, si è suicidato lanciandosi nel vuoto all’ospedale di Vibo Valentia. Ora sono quattro i medici indagati per la morte del 41enne di Gioia Tauro. Caristena era quasi un habitué del reparto e si trovava lì in regime di Tso. Al momento si indaga su possibili omissioni da parte dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

