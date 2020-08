Paulo Dybala miglior giocatore della Serie A 2019-2020 (Di martedì 4 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Paulo Dybala miglior giocatore della stagione 2019-2020 del campionato di Serie A. Lo ha reso noto la Lega Calcio che ha eletto anche il miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante e il miglior giovane. I vincitori riceveranno il trofeo all'inizio della Serie A 2020/2021. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è stato eletto ... Leggi su liberoquotidiano

Cristiano Ronaldo battuto da Paulo Dybala e (ancora) da Ciro Immobile. Nella selezione dei migliori calciatori della stagione di Serie A appena conclusa non c'è il nome di CR7 né come giocatore top in ...La Lega ha premiato Paulo Dybala come migliore della stagione. Immobile il miglior attaccante, il Papu Gomez domina a centrocampo.