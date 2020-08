Paulo Dybala è stato eletto miglior giocatore della Serie A (Di martedì 4 agosto 2020) La Lega Serie A, attraverso i propri profili social, ha comunicato gli MVP del campionato italiano. miglior giocatore: Paulo Dybalamiglior portiere: Wojciech Szczesnymiglior difensore: Stefan De Vrijmiglior centrocampista: Alejandro Gomezmiglior attaccante: Ciro Immobilemiglior Under 23: Dejan Kulusevski L'articolo Paulo Dybala è stato eletto miglior giocatore della Serie A ilNapolista. Leggi su ilnapolista

