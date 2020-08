Passo dello Stelvio imbiancato, Giro d’Italia a rischio (Di martedì 4 agosto 2020) Passo dello Stelvio completamente ricoperto dalla neve dopo la giornata di oggi. La situazione è parecchio interessante e l’intero paesaggio è una gioia per gli occhi. Passo dello Stelvio completamente imbiancato. Una delizia per gli occhi di chi abita in quelle zone e vive l’alta montagna giorno dopo giorno. In un’estate particolarmente calda come questa … L'articolo Passo dello Stelvio imbiancato, Giro d’Italia a rischio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

