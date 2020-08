Pascarella riparte da dove tutto ha avuto inizio: c’è la firma col Durazzano (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – È stato chiamato per tornare ad indossare le scarpette e vestire la maglia del Durazzano. Carmine Pascarella, dopo alcuni anni di esperienza da istruttore nei settori giovanili ha deciso di tornare in campo e contribuire al progetto ambizioso della nostra società. Quando porti nel cuore una comunità come quella durazzanese, nella quale sei cresciuto è difficile dire di no. Carmine, ragazzo semplice e apprezzato da molti per il suo modo garbato di porsi con gli altri, non poteva essere escluso dal nostro organico. La società, con questo innesto conferma che punta molto sui ragazzi locali e a renderli parte integrante di un percorso calcistico iniziano due anni fa. CARRIERA – Centrocampista classe 1996, i primi calci ad un pallone arrivano nella ... Leggi su anteprima24

