PARROTT, L’ELEGANZA E LO STILE IRLANDESE: DALLE STRADE DI DUBLINO ALLA PREMIER (Di martedì 4 agosto 2020) Eleganza e STILE. E’ questo quello che dicono in Inghilterra del giovane classe 2002 Troy PARROTT in forza al Tottenham (in prestito ora al Millwall) di José Mourinho. Considerato uno dei migliori 2002 in circolazione, ha fatto il suo esordio con la maglia degli Spurs il 24 settembre 2019 nella gara contro il Colchester United nella Carabao Cup. Nato a DUBLINO il 4 febbraio del 2002, terra di Robbie Keane, è esploso sin dALLA giovane età dove giocava con ragazzi più grandi. Dopo gli inizi nel Belvedere FC, squadra della sua città, l’Everton all’età di 14 anni lo invita in un torneo in Irlanda del Nord. Per lui quattro gol e un rigore procurato: ecco allora che si accendono i radar delle big d’Europa. City, Everton, Aston Villa e Celtic lo chiamarono per ... Leggi su alfredopedulla

