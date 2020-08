Parco Nord, "Grande dolore ma l'avifauna è stata protetta" (Di martedì 4 agosto 2020) Una ferita profonda per il Parco Nord Milano, chiamato a rinunciare a uno dei tratti più pregiati in nome di un progetto superiore. Messo più volte sotto accusa nei giorni scorsi anche dalle autorità ... Leggi su ilgiorno

ComuneMI : Nuove zone boschive e prati fruibili, il Parco Nord si amplia grazie al recupero di aree oggi degradate. L'acquisiz… - Treccani : L'aggettivo inglese 'frugal' è un falso amico: tradurlo in italiano con 'frugale', che vuol dire 'parco, sobrio nel… - ParcoNordMilano : Tutela dell’#avifauna dell’area disboscata per la realizzazione della vasca per il contenimento delle acque del Tor… - CiaobyDany : RT @ComuneMI: Nuove zone boschive e prati fruibili, il Parco Nord si amplia grazie al recupero di aree oggi degradate. L'acquisizione avver… - RedazioneLaNews : #Milano Milano, vasca per il Seveso al Parco Nord: 'Tutelare l’avifauna dell’area disboscata' -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Nord Vasca anti esondazioni del Seveso, abbattuti gli alberi al parco Nord: "Disastro ambientale" MilanoToday.it Tutela dell’avifauna dell’area disboscata

(Sesto S. Giovanni, 04 Ago 20) Su esplicita richiesta di Parco Nord Milano, MM spa ha commissionato un'analisi naturalistica per studiare gli aspetti ornitologici dell'area boschiva interessata dalla ...

Perché difendiamo la spiaggia del Cavalieri

(La Maddalena, 03 Ago 20) La spiaggia del Cavaliere (o Cavalieri), comprende la spiaggia emersa, che tutti vediamo, e la spiaggia sommersa (parte sottomarina). Esse formano un sistema unico molto deli ...

(Sesto S. Giovanni, 04 Ago 20) Su esplicita richiesta di Parco Nord Milano, MM spa ha commissionato un'analisi naturalistica per studiare gli aspetti ornitologici dell'area boschiva interessata dalla ...(La Maddalena, 03 Ago 20) La spiaggia del Cavaliere (o Cavalieri), comprende la spiaggia emersa, che tutti vediamo, e la spiaggia sommersa (parte sottomarina). Esse formano un sistema unico molto deli ...