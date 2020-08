Paparesta: “Conte abituato allo stile Juventus, ha studiato tutto ciò che ha detto” (Di martedì 4 agosto 2020) “Penso che Conte abbia studiato tutto ciò che ha detto. Il discorso era preparato e non frutto della tensione post-partita. Ha specificato che il problema non è il mercato ma un’organizzazione societaria che si aspettava diversa, più forte. Forse perché abituato allo stile Juventus e forse per l’uscita di notizie nell’ultimo periodo. Per chi non conosce Conte queste possono sembrare sciocchezze, ma uno che studia tutto e vuole sempre vincere tutto può esplodere quando qualcosa non gli torna“. Questo è il pensiero di Gianluca Paparesta, esternato ai microfoni di Sportitalia e concernente il modus operandi di Antonio Conte, recentemente apparso furioso nel ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter, il giudizio di #Paparesta sulle parole di #Conte post #Atalanta - adzsapz : RT @tvdellosport: A #Sportitaliamercato: ?? #Inter-#Conte prove di pace ?? #Sarri spera in #Dybala contro il #Lione ?? Le altre panchine: #Di… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Paparesta: 'Conte studia tutto ciò che dice! Dallo stile Juventus all'Inter...' - - internewsit : Paparesta: 'Conte studia tutto ciò che dice! Dallo stile Juventus all'Inter...' - - fabbianorozzang : RT @tvdellosport: A #Sportitaliamercato: ?? #Inter-#Conte prove di pace ?? #Sarri spera in #Dybala contro il #Lione ?? Le altre panchine: #Di… -