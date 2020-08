Paola Tavella e il suo cane Giove: «Le vacanze? Certo che partiamo insieme!» (Di martedì 4 agosto 2020) Paola Tavella con Giove Paola Tavella, storica collaboratrice della nostra testata, tiene una rubrica di successo sugli animali intitolata Amici di Ugo alla fine della trasmissione estiva Io&Te in onda su RaiUno ogni pomeriggio dalle 14, condotta da Pierluigi Diaco con Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Ugo è, appunto, il cane di Diaco, che a volte si fa vedere in studio, amatissimo dal pubblico. Le abbiamo chiesto se parte per le vacanze con il suo bassotto a pelo lungo Giove, di cui spesso racconta su Facebook e in tv, e se ha consigli da dare alle nostre lettrici. Certo che partiamo insieme. Ho pochissimi giorni liberi, vado in campagna in un posto perfetto per i cani, tanto verde, passeggiate, un ... Leggi su iodonna

SecolodItalia1 : Rai, piace al pubblico”Gli amici di Ugo”. La striscia per friendly di Paola Tavella nel programma Io&Te… - danicannizzaro : @MissAquilia @paola_tavella @Tormentapaz Il canto del cigno Nike - MissAquilia : @danicannizzaro @paola_tavella @Tormentapaz @FraSerafini stasera festeggiamo la lupa sulla maglia ?? #TorinoRoma - HeyThreshold : Lo scoiattolo rosso non è prettamente scozzese, come ha appena detto Paola Tavella, ma è diffuso in tutta Europa e… - HeyThreshold : Dite a Paola Tavella che i koala mangiano foglie di eucalipto e non bambù, quelli sono i panda! #IoeTe -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Tavella Rai, piace al pubblico"Gli amici di Ugo". La striscia pet friendly di Paola Tavella nel programma... Secolo d'Italia Io e Te, dichiarazione d’amore in diretta: Diaco si commuove

Nella puntata odierna di “Io e Te”, c’è stata una dichiarazione d’amore in diretta: il conduttore Pierluigi Diaco si è commosso Io e Te, dichiarazione d’amore in diretta: Pierluigi Diaco si commuove ( ...

Rai, piace al pubblico”Gli amici di Ugo”. La striscia pet friendly di Paola Tavella nel programma Io&Te

Pierluigi Diaco farà tornare in trasmissione – a “Io & te” su Raiuno- il suo bassotto Ugo e i followers dello spazio dedicato agli animali – “Gli Amici di Ugo” – saranno ben contenti di rivederlo sul ...

Nella puntata odierna di “Io e Te”, c’è stata una dichiarazione d’amore in diretta: il conduttore Pierluigi Diaco si è commosso Io e Te, dichiarazione d’amore in diretta: Pierluigi Diaco si commuove ( ...Pierluigi Diaco farà tornare in trasmissione – a “Io & te” su Raiuno- il suo bassotto Ugo e i followers dello spazio dedicato agli animali – “Gli Amici di Ugo” – saranno ben contenti di rivederlo sul ...