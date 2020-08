Panchina Torino, c’è l’accordo con Giampaolo: la rescissione con il Milan, poi la firma (Di martedì 4 agosto 2020) Panchina Torino – Il presidente Cairo ha scelto l’allenatore per la prossima stagione. Il Torino ha deciso di affidarsi a Marco Giampaolo, l’ex Milan prende il posto di Moreno Longo. E’ stato raggiunto l’obiettivo salvezza, ma il campionato non è stato sicuramente all’altezza per il club granata. Negli ultimi giorni sono andate in scena valutazioni, la decisione è stata quella del ribaltone in Panchina. Si sono verificati diversi incontri con Giampaolo, oggi la definitiva fumata bianca. L’allenatore firmerà la rescissione con il Milan, poi il nuovo contratto con i granata della durata biennale. Si tratta di una scelta importante per il presidente Cairo, il ... Leggi su calcioweb.eu

