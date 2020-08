Palermo, rebus panchina: si apre uno spiraglio per Boscaglia. Il futuro del tecnico… (Di martedì 4 agosto 2020) "I rosa collezionano no, ma per Boscaglia si apre uno spiraglio".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica' che punta i riflettori in casa Palermo. A due settimane circa dal ritiro pre-campionato in quel di Petralia Sottana, la dirigenza rosanero prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Rosario Pergolizzi. L’identikit del futuro tecnico rosanero è ormai noto da tempo: serve un esperto della categoria in grado di trascinare la squadra alla promozione in Serie B entro i prossimi due anni. Finora, però, Sagramola e Castagnini hanno incassato una serie infinita di "no, grazie", ma adesso sembra aprirsi uno spiraglio per Roberto Boscaglia."L’ex tecnico del Trapani, ... Leggi su mediagol

Il rebus dell'omicidio di "Dino Str'ppen" a Cerignola, colpito all'alba sul suo scooter da una gragnuola di colpi

Stando ad una prima ricostruzione Cataldo Cirulli, 49 anni, gia' noto alle forze dell'ordine, era da poco uscito di casa e stava andando al lavoro con il suo ciclomotore quando e' stato avvicinato da ...

Dal Giro alle Strade Bianche, rivediam le stelle

A parte le tre tappe al Sud (due in Sicilia, compresa la crono inaugurale del 3 ottobre Monreale-Palermo, la terza a Matera ... A ottobre resta anche il rebus legato al clima del Paese: più che ...

