Palermo, in crisi per il coronavirus: commerciante si lancia nel vuoto (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, tragedia nella notte: commerciante si lancia dal quarto piano della palazzina in cui viveva in via Filippo Parlatore Tragedia a Palermo questa mattina presto in via Filippo Parlatore. A causa del coronavirus e della crisi economica che la pandemia ha scatenato, un commerciante, un uomo di circa sessant’anni, non ha retto e si è lanciato dal quarto piano della palazzina in cui viveva. Già caduto in disgrazia qualche anno fa, oggi commerciava vestiti ai mercatini. Le urla disperate dei familiari hanno fatto scattare l’allarme, mettendo sotto shock l’intero quartiere. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso che hanno provato a salvare la vita all’uomo, ma ogni ... Leggi su bloglive

