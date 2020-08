Palamara vuota il sacco: “Sì è vero, la magistratura è orientata dalla sinistra” (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago – Una volta, quando dicevi che i magistrati erano perlopiù schierati a sinistra, venivi trattato come un complottista. Il caso Palamara, però, ha scoperchiato il vaso di Pandora, portando alla luce quello che gli italiani hanno sempre saputo. E ora lo stesso Palamara lo dice chiaro e tondo: «È indubbio che la sinistra ha una forte capacità di orientamento della magistratura», ha affermato il pm romano al TpiFest, il festival di The Post Internazionale. L’ammissione di Palamara Nella lunga chiacchierata con Giulio Gambino, direttore di Tpi, Palamara ha risposto a una domanda molto diretta: «Spesso si dice che i magistrati sono tutti di sinistra, o che comunque la maggior parte di loro è di sinistra, è così?». ... Leggi su ilprimatonazionale

