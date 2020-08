Pacifico, naufraghi dispersi su un’isola deserta: come si sono salvati (Di martedì 4 agosto 2020) Tre uomini sono naufragati su un atollo nel Pacifico durante una gita in barca dopo essere rimasti senza carburante. Grazie ad un trucchetto geniale hanno attirato l’attenzione dei soccorsi Fonte InstagramSembra quasi la trama di un film, invece è una storia reale dal finale mozzafiato. Tre uomini che si erano persi su un’isoletta deserta nel Pacifico (Pikelot, non troppo distante dall’Australia) sono stati ritrovati. Già questo di per sé sembra assurdo, ma sono i contorni della vicenda a renderla unica e meritevole di essere raccontata. Partendo dal principio, il gruppo di amici era partito da un atollo della Micronesia (Pulwat) per una semplice escursione in barca verso l’isola di Pulap (distante 27 miglia), ma non ... Leggi su chenews

