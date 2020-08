Ostia, grosso ramo cade sopra 5 auto: i cittadini avevano denunciato il rischio poco tempo fa (Di martedì 4 agosto 2020) Video Mino Ippoliti Leggi su leggo

Un grosso ramo di un albero è caduto in via delle isole del Capoverde a Ostia. Il ramo si è staccato dall'alebro ed è crollato sopra cinque auto parcheggiate. Rabbia tra i cittadini che avevano più vo ...Ostia, via isole del Capoverde: si segnala la caduta di un ramo di un albero di grosse dimensioni. Le fronde ed il tronco del massiccio ramo sono finite sulle auto parcheggiate, fortunatamente non ci ...